ЦРУ розширює спецоперації в Афганістані – New York Times

Центральне розвідувальне управління США розширює свої спеціальні операції в Афганістані, метою яких є стеження і знешкодження бойовиків руху «Талібан», пише видання New York Times. Із посиланням на двох неназваних американських високопосадовців газета стверджує, що парамілітарний підрозділ ЦРУ розгорнув невеликі групи досвідчених офіцерів та приватних співробітників разом з афганськими силами для виконання цього завдання.

New York Times називає це ознакою зростання ролі ЦРУ в антитерористичній стратегії президента Дональда Трампа. ЦРУ відмовилося коментувати свою додаткову роль в Афганістані.

Раніше ЦРУ зосереджувалося на протистоянні бойовикам «Аль-Каїди» та допомагало розвідувальній службі Афганістану, яка безпосередньо боролася проти талібів.

Але Трамп заявив у серпні, що послабить обмеження на вистеження та знешкодження бойовиків.

Американські військові вже значно наростили кількість своїх повітряних ударів по бойовиках «Талібану» в Афганістані впродовж останніх місяців.