Україна перейде на «зимовий час» 29 жовтня

Перехід на «зимовий час» у 2017 році в Україні відбудеться 29 жовтня. Стрілки годинників вночі в останню неділю жовтня будуть переведені на одну годину назад. Переведення годинників регламентується постановою Кабміну від 13.05.96 № 509 про порядок обчислення часу на території України.

«Літній» і «зимовий» порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався з 1981 року. Нині понад 110 країн світу переводять стрілки годинників двічі на рік.

У 2011 році Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників на «зимовий час», але під тиском громадськості постанова була скасована. Того ж року від практики переходу на «зимовий час» і «літній час» відмовилася Росія.