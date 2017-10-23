Суд в окупованому Криму залишив під вартою правозахисника Еміра-Усеїна Куку

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 23 жовтня залишив чинним рішення суду першої інстанції про продовження до 8 грудня арешту кримського правозахисника, фігуранта «ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» Еміра-Усеїна Куку.

Про це повідомляє сайт Крим.Реалії з посиланням на адвоката кримчанина Олексія Ладіна. За його словами, засідання було закритим, в проведенні аудіозапису захисту суд відмовив.

Дружина Еміра-Усеїна Куку Мер'єм раніше заявила, що її чоловік потребує термінової медичної допомоги.

Обвинувачених у «ялтинській справі «Хізб ут-Тахрір» заарештували 11 лютого 2016 року. Серед них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку, алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам'янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Захисники заарештованих і засуджених по «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши цю організацію до списку 15 об’єднань, названих «терористичними».