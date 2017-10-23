Поліція: 3 людини постраждали через ДТП за участю маршрутки в Києві

Трьох людей шпиталізували після ДТП за участю маршрутного автобуса і «КамАЗа» 23 жовтня в Києві, повідомляє місцева поліція.

За повідомленням, аварія сталася близько 9:00, на вулиці Великій кільцевій перед Жулянським мостом у напрямку мікрорайону Теремки.

«Слідчо-оперативна група поліції, яка прибула на виклик, попередньо встановила, що автомобіль «КамАЗ», навантажений піском, зачепив громадський транспорт із задньої правої сторони автобуса. Як наслідок, маршрутка «наздогнала» вантажівку із причепом, а «КамАЗ» в’їхав в огорожу і перевернувся. Третій учасник ДТП, якого «наздогнала» маршрутка, не помітив автопригоди і з місця події поїхав», – повідомили в поліції.

За даними поліцейських, серед постраждалих – двоє пасажирів маршрутки і водій вантажівки. Розслідування триває.

Як повідомляв міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, за дев’ять місяців цього року внаслідок ДТП в Україні загинули 2317 людей, травмовані понад 25 тисяч.