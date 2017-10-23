Секретар міської ради Дніпра подав у відставку

Секретар Дніпровської міської ради В’ячеслав Мішалов подав у відставку. Про це він заявив 23 жовтня на прес-конференції.

«Я вважаю, що сьогодні кількість чуток навколо мого імені і моєї посади перевалило критичну масу», – пояснив причину своєї відставки В’ячеслав Мішалов. Водночас він наголосив, що добровільне складання повноважень не пов’язане зі скандалом з партією «Об’єднання «Самопоміч», від якої він обирався до міськради і з якої потім був виключений.

«Передача справ – трудомісткий процес, тому такі хороші справи добре починати в понеділок», – додав В’ячеслав Мішалов.

Міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook зробив офіційну заяву щодо відставки секретаря міськради, заявивши, що «після всіх скандалів в пресі і низки взаємних звинувачень, що прозвучали від депутатів на адресу один одного, це єдино правильне рішення».

21 жовтня на сайті Дніпровської міськради з’явився проект рішення «Про дострокове припинення повноважень секретаря». У преамбулі проекту рішення йшлося про припинення повноважень не за власним бажанням, а за результатами таємного голосування. У березні 2016 року Дніпровська міська рада обрала своїм секретарем 30-річного бізнесмена В’ячеслава Мішалова, представника фракції «Об’єднання «Самопоміч». Його кандидатуру висунув мер, «укропівець» Борис Філатов і підтримала «профілатовська» більшість міськради.

У квітні 2017 року депутати міськради намагалися, але так і не відправили його у відставку через брак голосів. Цьому передував конфлікт секретаря міськради з партією, від якої він обирався депутатом. За словами керівника фракції партії в міськраді «Об’єднання «Самопоміч» Олександра Лигіна, висловлення недовіри секретареві міської ради В’ячеславові Мішалову, обраному депутатом міськради від цієї політичної сили, ініціювала сама «Самопоміч» після «корупційних скандалів у ЗМІ».

Ще в березні деякі інтернет-видання звинуватили двох депутатів, обраних від «Самопомочі», – секретаря міськради В’ячеслава Мішалова та голову бюджетної комісії Артема Хмельникова – в «корупційних діях». Зокрема, писали про те, що, мовляв, після того, як Мішалов обійняв посаду секретаря міськради, будівельна компанія його батька стала «регулярно отримувати багатомільйонні підряди».

Самі депутати усі звинувачення відкидали, заявляючи про політичну вмотивованість заяв й інформуючи, проти них не відкрито жодного кримінального провадження.