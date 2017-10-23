Росія: у редакції «Еха Москви» поранили журналістку

У редакції російської радіостанції «Ехо Москви» поранена заступник головного редактора Тетяна Фельгенгауер. Невідомий увірвався до редакції і напав на журналістку із ножем. Вона шпиталізована.

Нападника затримали. У будівлі працює поліція, повідомляє головний редактор «Еха Москви» Олексій Венедиктов.

За словами лікарів, життю Фельгенгауер нічого не загрожує, повідомляє видання.

Інших подробиць поки що немає.

Тетяна Фельгенгауер працює на радіостанції «Ехо Москви» більше ніж 10 років.