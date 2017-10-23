МВС Таджикистану: Туреччина видала російського військового, який воював за «ІД»

Міністерство внутрішніх справ Таджикистану повідомляє, що Туреччина екстрадувала в Таджикистан Дениса Хісамова, 34-річного російського військового в званні капітана і колишнього співробітника Міноборони Росії. Хісамов, за версією таджицької влади, воював у Сирії за угруповання «Ісламська держава», але повернувся до Туреччини, де і був затриманий.

У Таджикистан його екстрадували тому, що чоловік користувався для в’їзду до Туреччини підробленим таджицьким паспортом, але МВС Таджикистану наголошує, що скоро військового передадуть Росії.

За версією таджицьких спецслужб, Хісамов виїхав із Сирії до Туреччини, щоб далі потрапити в Росію і скоїти там злочин, який саме – не повідомляють.

Речник МВС Таджикистану Умарджоні Емомалі повідомив, що Хісамов – уродженець російського Краснодара, має вищу освіту, кандидат технічних наук.

Російські силові структури арешт Хісамова поки що не коментували.