ФСБ Росії заявляє про затримання українця біля кордону

Федеральна служба безпеки Росії заявляє про затримання громадянина України.

Як повідомляє прес-служба російського відомства, українець влаштував перестрілку під час спроби незаконного перетину кордону Росії, зробив спробу зникнути на території України.

«Співробітники прикордонного управління ФСБ Росії по Курській області затримали 31-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з України до Росії», – йдеться в повідомленні.

У ФСБ зазначають, що під час перестрілки затриманий зазнав вогнепальних поранень середнього ступеня тяжкості, у нього вилучили два пістолети, п’ять гранат, 50 патронів калібру 5,45 мм і 26 ампул, імовірно, з ртуттю.

18 жовтня Слідчий комітет Росії повідомив про затримання спільно з ФСБ громадянина України Романа Терновського за звинуваченням у причетності до діяльності «Правого сектору», що заборонений у Росії і визнаний там екстремістською організацією. За клопотанням російського слідства суд постановив взяти Терновського під варту.

У «Правому секторі» повідомили, що Роман Терновський раніше був прихильником «Правого сектору», але додають, що зв’язку з ним не було вже близько року.

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм. Суд у Краснодарі продовжив термін утримання під Павла Гриба до 4 січня 2018 року.