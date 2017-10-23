Голова Держслужби з безпеки на транспорті отримав у жовтні понад 85 тисяч гривень зарплати – #Точно

Голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк отримав 85 374 гривень заробітної плати у жовтні. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Михайло Ноняк перейшов на державну службу відразу після Революції гідності у 2014 році. Під час Євромайдану Ноняк був сотником «Самооборони», після чого перейшов на посаду заступника міністра з доходів і зборів.

Згодом Михайло Ноняк очолив Державну службу України з безпеки на транспорті. Перебуваючи на цій посаді, Ноняк двічі подавав щорічну електронну декларацію. Відповідно до останньої, він володіє кількома земельними ділянками, магазином і житловим будинком площею 174 квадратних метри у Надвірній (Івано-Франківська область). Крім того, у Михайла Ноняка в користуванні є житлові будинки площею 209 квадратних метрів у Маняві та Надвірній (Івано-Франківська область).

Серед транспортних засобів задекларовано позашляховик Hyundai Santa Fe, що перебуває в нього на праві безоплатного користування. Щодо зарплати, то в 2016 році Ноняк отримав 26 112 гривень на посаді в Міністерстві доходів та зборів, а також 183 367 гривень вже у Державній службі України з безпеки на транспорті.