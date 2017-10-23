«Укрзалізниця» запускає швидкісний потяг Київ – Тернопіль

«Укрзалізниця» з 3 листопада запускає новий швидкісний потяг Київ – Тернопіль.

Як повідомляє прес-служба компанії, потяг курсуватиме щоденно, окрім понеділка з Києва і вівторка з Тернополя.

Потяг № 747 відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 17:24 і прибуватиме до Тернополя о 23:25, а зі станції Тернопіль відправлятиметься о 04:06 і прибуватиме до Києва о 09:58.

В «Укрзалізниці» зазначають, що потяг зупинятиметься на станціях Козятин-1, Калинівка-1, Вінниця, Гнівань, Деражня, Хмельницький і Волочиськ.