Бізнес-омбудсмен Шемета заявляє про збільшення скарг на СБУ і Нацполіцію

Бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета заявляє про збільшення скарг підприємців на СБУ і Нацполіцію. Про це він сказав в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна».

«Збільшилася в минулому кварталі кількість скарг на СБУ, Нацполіцію. Щодо прокуратури динаміка не змінилася в порівнянні з другим кварталом. В цілому кількість скарг на силовий блок в третьому кварталі зросла значно», – зазначив він.

Бізнес-омбудсмен пояснює це тим, що підприємці стали менше боятися.

«Раніше побоювалися, що звернення на СБУ загрожує якимись діями від силовиків. Але підприємці побачили результат нашого втручання і стали частіше звертатися», – сказав Шемета.

За його словами, найбільша кількість скарг надходить на Державну фіскальну службу.

«Треба визнати, що найбільша кількість скарг продовжує надходити на ДФС. У третьому кварталі був ріст, пов’язаний з проблемою автоматичної реєстрації податкових накладних. Якщо виключити цей фактор, то кількість звернень на фіскалів в третьому кварталі скорочувалася», – додав він.

Офіс бізнес-омбудсмена запрацював в Україні в травні 2015 року. Орган створено з метою поліпшення здійснення підприємницької діяльності та підвищення ефективності боротьби з корупцією. Українські підприємці можуть подати скаргу бізнес-омбудсману на орган державної влади, підконтрольну державі компанію чи чиновника в разі порушення законних прав.

Скаргу може подати будь-яка фізична чи юридична особа, яка займається підприємницькою діяльністю в Україні, онлайн через сайт.