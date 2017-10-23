Держсекретар США прибув до Кабула з неоголошеним візитом

Державний секретар США Рекс Тіллерсон прибув із неоголошеним візитом до Афганістану, під час якого він обговорив із президентом цієї країни нову стратегію Вашингтона щодо завершення 16-річної афганської війни.

Посольство США в Кабулі у заяві від 23 жовтня повідомило, що Тіллерсон і Гані «підтвердили зобов’язання із досягнення миру, стабільності і довготермінового процвітання в Афганістані».

Як йдеться в повідомленні, Тіллерсон заявив, що нова стратегія США щодо Південної Азії «чітко засвідчує» намір США працювати з урядом Афганістану і партнерами у регіоні, щоб досягти миру в Афганістані.

Гані, зі свого боку, «вкотре заявив про підтримку нової американської стратегії і наголосив на відданості свого уряду реформам».

Влада Афганістану намагається докласти всіх зусиль, щоб втриматися і відбити наступ екстремістів після виходу більшості іноземних військ під командуванням НАТО 2014 року.

У США, що є головним союзником нинішньої влади Афганістану, адміністрація президента Дональда Трампа нещодавно оприлюднила стратегію досягнення перемоги над бойовиками в Афганістані по майже 16 роках війни. За словами посадовців, у рамках цієї стратегії до Афганістану направлять додатково 3 тисячі військовослужбовців США, що посилять контингент із 11 тисяч, який уже перебуває там.

Влада США заявляє, що надаватиме Афганістанові допомогу своїми військами без обмеження в термінах, залежно від ситуації на місцях, а не від «довільно визначених графіків».

Тіллерсон здійснює 6-денну поїздку, під час якої вже побував у Саудівській Аравії і Катарі та ще поїде до Пакистану й Індії.