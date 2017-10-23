У Чечні співробітник «Росгвардії» застрелив 4 товаришів по службі

У Чечні лейтенант «Росгвардії» застрелив чотирьох товаришів по службі.

За повідомленнями, лейтенант відкрив стрілянину у казармі і був убитий вогнем у відповідь. Ім’я нападника, як і причини його дій, наразі невідомі.Ведеться розслідування.

У жовтні минулого року у Москві був убитий співробітник «Росгвардії» – його застрелив товариш по службі Сергій Ручкін. У серпні 2017 року Ручкіна засудили до 11 років колонії. За версією слідства, засуджений навмисне підніс пістолет до скроні свого колеги і вистрілив. Сам Сергій Ручкін стверджує, що це «нещасний випадок».

Щорічно в армії Росії, за даними правозахисників, гинуть близько трьох тисяч військовослужбовців. Йдеться про «небойові» втрати.