Вимушеними переселенцями стали 4% українців – Єльченко

4% українців з 2014 року стали вимушеними переселенцями, повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

«Близько 1,6 мільйона українців були змушені залишити свої домівки та зареєструватися як внутрішньо переміщені особи. Це становить близько 4% від загальної кількості населення України», – заявив Єльченко 23 жовтня під час брифінгу у штаб-квартирі ООН.

У 2014 році Росія анексувала український Крим. Київ і Захід не визнають це і вважають півострів й надалі українською територією. У квітні цього року розпочалися бойові дії на Донбасі. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».