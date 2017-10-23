У Раді Європи закликають Росію розслідувати напад на журналістку Фельгенгауер

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд висловив обурення через напад на Тетяну Фельгенгауер, журналістку радіостанції «Ехо Москви». Він закликав російську владу якнайшвидше розслідувати напад.

У заяві Яґланда наголошується, що Росія є учасницею Європейської конвенції з прав людини, яка захищає свободу висловлювання і тих, хто втілює це у життя. «ЗМІ і журналісти повинні мати можливість вільно займатися своєю діяльністю», – зазначається у заяві, опублікованій на сайті Ради Європи.

Після замаху на життя журналістки із заявою виступила Профспілка журналістів і працівників ЗМІ Росії.

«Профспілка вважає будь-які напади на журналістів і перешкоджання журналістській діяльності неприпустимими. Люди нашої професії повинні перебувати під особливим захистом закону, але, на жаль, у нашій країні це не дотримується. Ми сприймаємо замах на Фельгенгауер як напад на свободу слова і на кожного з нас», – мовиться у заяві.

Телеканал «Росія-24» неодноразово у своєму ефірі показував сюжети, в яких звинувачував журналістів «Еха Москви» і особисто Тетяну Фельгенгауер у роботі «на Держдепартамент». У сюжетах стверджувалося, що радіостанція «Ехо Москви» займається антидержавною діяльністю і повинна мати статус «іноземного агента». При цьому звинувачення висловлювалися на тлі портрета Тетяни Фельгенгауер і її колег Олександра Плющева і Максима Курнікова.

У будівлі, де розташована редакція «Ехо Москви», на Новому Арбаті, 11, журналісти проводять низку одиночних пікетів.

За словом лікарів, наразі загрози для життя Тетяни Фельгенгауер немає, її прооперували.

У Слідчому комітеті Росії повідомили про порушення кримінальної справи за статтею «замах на вбивство» через напад на журналістку.

За повідомленням, підозрюваний – 48-річний чоловік. «За даними слідства, вдень 23 жовтня 2017 року чоловік проник в офіс радіостанції на Новому Арбаті, де напав на журналістку і завдав їй удару ножем в область шиї. Нападник був затриманий охоронцем радіостанції і переданий правоохоронним органам», – йдеться в повідомленні.

Про мотиви нападника у Слідчому комітеті Росії не повідомляють. Водночас в МВС Росії заявляють, що, за попередніми даними, приводом для нападу стала особиста неприязнь, але обіцяють розглянути всі версії того, що сталося.

У поліції Москви також повідомили, що невідомий зайшов у редакцію в центрі російської столиці, бризнувши подразливим газом в обличчя охоронцеві будівлі. Після цього він ліфтом піднявся в редакцію.

За даними поліції, підозрюваного у нападі затримали.

Головний редактор «Еха Москви» Олексій Венедиктов в ефірі радіостанції назвав інцидент «збройним бандитським нападом». Колеги Фельгенгауер вважають версію про особистий конфлікт неспроможною.

Тетяна Фельгенгауер працює на радіостанції «Ехо Москви» більше ніж 10 років.