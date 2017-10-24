Ядерна угода з Іраном залишиться чинною – Боріс Джонсон

Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон заявив 23 жовтня, що «не викликає сумнівів» продовження дії ядерної угоди 2015 року між Іраном та світовими державами, попри відмову президента США Дональда Трампа підтверджувати дотримання домовленостей Тегераном.

Джонсон зробив таку заяву в Лондоні після зустрічі з американськими конгресменами. «Я абсолютно не маю сумніву, що рішучими та мужніми діями можна зберегти угоду», – наголосив британський міністр.

За умовами угоди Тегеран погодився скоротити свою ядерну діяльність в обмін на послаблення міжнародних санкцій. Іран незмінно вказує, що його ядерна програма має мирні цілі.

13 жовтня президент США Дональд Трамп не відмовився від угоди, але не став підтверджувати дотримання її положень Іраном. Він звинуватив Тегеран у порушенні «духу» домовленостей, зокрема, через постійні випробування балістичних ракет та підтримку екстремістів на Близькому Сході.