Комуністична партія Китаю закріпила ім’я Сі Цзіньпіна в програмних документах

У Китаї 19-й з’їзд владної в країні Компартії закріпив ім’я голови КНР Сі Цзіньпіна в програмних партійних документах. Цей ухвалене 24 жовтня рішення підвищує статус Сі до рівня засновника сучасного Китаю Мао Цзедуна, а також Ден Сяопіна, який започаткував відкриття країни світові та сприяв її стрімкому економічному розвитку.

Стратегія, викладена Сі Цзіньпінем і затверджена партійним з’їздом, зосереджена на зростанні ролі Китаю на світовій арені та розв’язанні всіх політичних, економічних та суспільних питань, що перебувають під контролем комуністичної партії.

Від часу правління Мао Цзедуна вперше ім’я та ідеологія лідера були додані до програмних документів партії в час правління. На відміну від Мао та Сі, ім’я Ден Сяопіна було додане вже після його смерті в 1997 році.

Партійний з'їзд також оголосив нову групу керівників Центрального комітету, що складається з 205 членів та 171 заступника.

Очікується, що 25 жовтня комітет призначить Сі на його другий п’ятирічний термін як лідера партії та обере Постійний комітет Політбюро, провідний орган, який ухвалює рішення.

Сі є лідером Комуністичної партії та китайської держави з 2012 року.