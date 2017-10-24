США вжили заходів проти військових М’янми, причетних до переслідування рохінджа – Держдепартамент

Сполучені Штати заявили про припинення військової допомоги підрозділам та офіцерам М’янми, причетних до насильства проти мусульманської громади рохінджа. Речниця Держдепартаменту США Гетер Науерт 23 жовтня заявила, що наступні заходи можуть включати санкції згідно з «Глобальним актом Магнітського», щоб покарати посадовців, яких Вашингтон вважає відповідальними за порушення прав людини.

«Ми вивчаємо механізми відповідальності, доступні відповідно до законодавства США», – вказала речниця.

«Ми висловлюємо нашу серйозну стурбованість з нещодавніми подіями в штаті Ракхайн та жорстокими, травматичними зловживаннями, яких зазнали рохінджа та інші громади. Необхідно, щоб будь-які фізичні або юридичні особи, відповідальні за звірства… несли відповідальність», – додала Науерт.

Понад 400 тисяч представників громади рохінджа втекли з переважно буддистської М’янми до сусідньої держави Бангладеш упродовж останніх тижнів через дії військових.