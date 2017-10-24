Прокуратура Криму направила до суду справу кримського екс-депутата, обвинуваченого в держзраді

Прокуратура Криму при Генпрокуратурі направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Верховної Ради АРК, якого звинувачують в зраді.

Як повідомляє прес-служба відомства, в ході розслідування отримані докази того, що в березні 2014 року депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим надав допомогу і сприяв окупації Криму. Зокрема, за даними прокуратури, за його участі незаконно прийнятий ряд постанов, в результаті чого було створене нелегітимне державне утворення «Республіка Крим».

За інформацією джерел проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії, мова йде про директора заводу «Фіолент» Олександра Баталіна.

Напередодні повідомлялося, що прокуратура АРК викликала Баталіна на допит.

У відкритих джерелах немає інформації про позицію Олександра Баталіна щодо направлення справи до суду.

У прокуратурі АРК повідомили, що слідчі і прокурори направили до суду вже 49 обвинувальних актів щодо колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

За клопотанням слідчих і прокурорів суд наклав арешт на майно цих 49 колишніх депутатів, а саме: 23 квартири, 16 житлових будинків, 31 автомобіль, 4 земельні ділянки, 2 магазини, катер і банківські рахунки.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низкуекономічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».