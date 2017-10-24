Порошенко: дострокових виборів в Україні не буде

Дострокових виборів в Україні не буде, заявив президент України Петро Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку 24 жовтня в Києві.

«Я буду докладати всіх зусиль, щоб забезпечити політичні умови для реформ та інвестицій й узгоджену позицію в трикутнику «президент – уряд – парламент». Залишилося менше року до початку планового циклу обрання президента й Верховної Ради. Ніяких дострокових виборів не буде», – сказав глава держави.

У 2014 році в Україні відбулися позачергові президентські й парламентські вибори. Терміни повноважень Порошенка й теперішнього скликання Верховної Ради завершуються у 2019 році.

Про необхідність дострокових виборів до Верховної Ради заявляли, зокрема, лідер парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко, її колега з «Опозиційного блоку» Юрій Бойко та колишній президент Грузії, екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі.