ГПУ: трьох громадян Грузії 21 жовтня законно видворили з України

У Генеральній прокуратурі України наголошують на законності видворення трьох громадян Грузії з України до Тбілісі, що відбулося 21 жовтня.

«Іноземців та осіб без громадянства, про яких йдеться, примусово повернули і примусово виселили до держави Грузія, яка з квітня 1999 року є членом Ради Європи, з 10 січня 2007 відмовилася від застосування смертної кари і гарантувала недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдські або таких, що принижують гідність, поводжень і покарань, приєднавшись до Конвенції ООН. У зв’язку з цим Генеральна прокуратура вважає за необхідне зазначити відповідність дій Державної міграційної служби України чинному законодавству», – йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Напередодні позафракційний народний депутат Юрій Дерев’янко передав до Генпрокуратури інформацію про вчинення кримінальних правопорушень стосовно трьох громадян Грузії, яких видворили з України до Тбілісі. За його словами, силовики незаконно викрали їх із застосуванням фізичної сили, тортур і примусу, вивезли з території України до Грузії.

За його словами, йдеться про Михайла Абзіанідзе, Давида Макішвілі, Георгія Рубашвілі, які на законних підставах перебувають на території України, зокрема, у них були довідки про право постійного проживання.