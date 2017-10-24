Майже 5 мільйонів гривень витратив депутат Супруненко на акції приватного фонду – #Точно

Народний депутат України Олександр Супруненко у жовтні витратив 4,8 мільйона гривень на придбання акцій акціонерного товариства «Анест Девелопмент». Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Товариство, до складу акціонерів якого долучився парламентар Супруненко, створене в організаційно-правовій формі закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду. Такий формат роботи підприємства передбачає утаємничений склад акціонерів, проглянути перелік яких неможливо. Іншими словами, цей інститут спільного інвестування, відповідно до закону, приховує своїх інвесторів. Тому станом на 2017 рік публічно ідентифікувати їх можливо лише через повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, яке й вніс депутат.

Олександр Супруненко входить до депутатської групи «Воля народу», двічі обирався до Верховної Ради. За повідомленням ЗМІ, вищезгаданий парламентар є старшим братом В’ячеслава Супруненка, який був зятем колишнього київського міського голови Леоніда Черновецького.