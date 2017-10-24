У Греції запалили вогонь зимової Олімпіади-2018

На традиційній церемонії в грецькій Олімпії, на батьківщині стародавніх Олімпійських ігор, 24 жовтня запалили олімпійський факел для зимових Ігор 2018 року в Південній Кореї.

Грецька актриса Катерина Леху запалила полум’я перед зведеним приблизно 2600 років тому храмом Гери. Потім вона передала факел першому учасникові естафети олімпійського вогню Апостолосові Ангелісу, 24-річному грецькому лижникові й біатлоністу.

Довжина маршруту олімпійського символу в Греції складе 2129 кілометрів, 30 жовтня факел має прибути до Акрополя в Афінах.

Наступного дня полум’я передадуть Організаційному комітету Ігор у Пхьончхані. Урочиста церемонія відбудеться на стадіоні, який 1896 року приймав перші Олімпійські ігри сучасності.

Полум’я 1 листопада прибуде до Сеула, подорож Південною Кореєю триватиме три місяці.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 9 до 25 лютого.