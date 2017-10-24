У школі Ужгорода через невідомий газ госпіталізовані 11 учнів – міськрада

В Ужгороді одинадцять учнів загальноосвітньої школи №9 потрапили в лікарню після поширення в приміщенні навчального закладу невідомої газоподібної речовини. Заняття в школі призупинено, ведуться слідчі дії.

Як повідомляє прес-служба Ужгородської міськради, сьогодні близько 11:00 виявили поширення невідомої газоподібної речовини на першому поверсі будівлі школи, характерний запах швидко поширювався на верхні поверхи.

За даними міськради, учнів і персонал школи негайно евакуювали, про інцидент повідомили поліцію, рятувальників, медиків і газову службу.

«Учнів, які скаржилися на погіршення самопочуття, швидка допомога відвезла в лікарню. Зараз в лікарні 11 дітей, які скаржаться на першіння в горлі, запаморочення, нудоту, потемніння в очах. У трьох школярів симптоми виражені сильніше, ніж у інших, вони в палаті інтенсивної терапії, решта – в звичайних палатах», – йдеться в повідомленні.

Життю дітей нічого не загрожує, додають у міськраді.

Наразі навчальний процес у школі тимчасово зупинили, проводяться слідчі дії. Попередньо є припущення, що хтось розпилив уміст газового балончика, заявили в міськраді.

Поліція встановила, що на момент інциденту нікого стороннього на території школи не було. Правоохоронці не виключають витік природного газу.