Суд визнав законним засекречування е-декларацій керівництва СБУ

Окружний адміністративний суд Києва визнав законним засекречування електронних декларацій керівництва Служби безпеки України.

Суд повністю відмовив у задоволенні позову «Центру протидії корупції».

«Під час розгляду адміністративного позову суд побачив конфлікт між захистом державної таємниці й зберіганням даних декларантів. Суд дійшов висновку, що цей конфлікт має бути вирішено способом, передбаченим законом «Про запобігання корупції» шляхом затвердження відповідного порядку», – йдеться в повідомленні суду.

В суді зазначають, що наразі іде узгодження цього порядку з усіма установами, де працюють декларанти, що мають доступ до державної таємниці.

«СБУ, послуговуючись інтересами захисту держтаємниці, зберегла ці дані у спосіб, який був їй доступний. За таких підстав, колегія суддів не вбачає ознак протиправності в оскаржуваному рішенні державного експерта про віднесення до державної таємниці інформації з електронних декларацій особового складу СБУ», – додають в адміністративному суді.

6 березня громадська організація «Центр протидії корупції» повідомила, що подала до суду на Службу безпеки України через засекречення інформації про декларації співробітників цього відомства. «Визнання керівництвом СБУ інформації про декларації державною таємницею, подачу декларацій не до НАЗК, а у власну закриту систему невідомого походження, доступ до якої мають тільки в службі, активісти вважають незаконним», – заявили в організації.

Система електронного декларування статків високопосадовцями є однією з вимог закону «Про запобігання корупції». Перший етап подання електронних декларацій завершився наприкінці жовтня 2016 року. Але в СБУ тоді заявили, що всі співробітники відомства подали електронні декларації вчасно, але «дані співробітників спецслужби не можуть бути доступні широкому загалу».

У грудні 2016 року журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший», повідомили, що СБУ засекретила декларації своїх співробітників і до них не має доступу навіть НАЗК.