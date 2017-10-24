Суд у Криму продовжив арешт Володимиру Балуху до 16 січня 2018 року

У Криму підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд залишив під вартою українського активіста Володимира Балуха.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії, Балух залишатиметься під вартою до 16 січня 2018 року.

За заявою прокурора, перебуваючи на волі, Балух «може продовжити займатися протиправною діяльністю».

У дебатах щодо обрання запобіжного заходу для українського активіста Володимира Балуха прокурор заявив, що підстав для зміни утримання під вартою не з’явилося.

Захисник Балуха звернув увагу суду на те, що прокурор не надав жодного доказу, і наголосив, що в суду немає законних підстав тримати Балуха під вартою, а також нагадав, що у нього на утриманні літня мати.

«Я – українець. Це єдина причина, через яку ви можете залишити мене за ґратами», – сказав Володимир Балух в суді.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 2 жовтня відправив справу українського активіста Володимира Балуха на додатковий розгляд.

Роздольненський суд анексованого Криму 4 серпня виніс вирок українському активісту Володимиру Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також призначив штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

Федеральна служба безпеки Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку Балуха були виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Підконтрольна Кремлю влада Криму зажадала від Володимира Балуха зняти встановлену на стіні його будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.