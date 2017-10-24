СБУ заявляє про причетність керівництва «Київмашсервіс» до розкрадання 23 мільйонів гривень

Служби безпеки України заявляє про причетність керівництва держпідприємства «Київмашсервіс» до розкрадання 23 мільйонів гривень.

Як повідомляє прес-служба відомства, фактично непрацююче підприємство, згідно зі статутними документами, мало право здавати в оренду майно, яке не використовувалося у виробництві: згідно із законодавством ,70% орендної плати йде до державного бюджету, решта ‒ на потреби підприємства.

За даними СБУ, з 2013 року керівництво «Київмашсервіс» укладало договори відповідального зберігання і оренди зі спорідненою комерційною структурою без погодження з органами управління.

«Ділки фактично безкоштовно користувалися цілісним майновим комплексом підприємства та 3,2 гектарами землі. За інформацією спецслужби, використовуючи іншу протиправну схему, керівництво «Київмашсервіс» планувало створити штучну заборгованість перед афілійованою фірмою для передачі їй за борги частини нерухомості та землі держпідприємства», – йдеться у повідомленні.

У СБУ стверджують, що під час обшуків в адміністративній будівлі й місцях проживання фігурантів справи вилучили документацію, яка доводить проведення нелегальної оборудки.

Силовики повідомили про підозру одному з керівників держпідприємства.

За даними Фонду держмайна, до складу єдиного майнового комплексу «Київмашсервіс» входить нерухоме майно площею 9125,9 квадратних метрів.