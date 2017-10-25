Депозитні ставки впали, а де дешеві кредити? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Як будуть карати незаконних відвідувачів Чорнобильської зони відчуження? На депозитах вже не заробиш, коли чекати дешевих кредитів? Прозоре утеплення: як бюджетним установам знизити енергоспоживання?

На ці теми говоритимуть ведуча Ранкової Свободи Ірина Гнатишин і гості студії: голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук, український письменник і чорнобильський сталкер Маркіян Камиш; віце-президент асоціації «Український кредитно-банківський союз» Ярослав Колесник, член ради Національного банку України, почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов; голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук, директор ДТЕК ЕСКО Євген Бушма.