Twitter обіцяє розкривати ініціаторів розміщення політичної реклами

Мережа мікроблогів Twitter заявила 24 жовтня, що в майбутньому спростить для користувачів визначення того, хто стоїть за політичними рекламними оголошеннями. Соціальне медіа вказало, що додасть позначки до політичної реклами і надасть інформацію про те, хто стоїть за такими повідомленнями.

Twitter схвалює це рішення після того, як соціальна мережа Facebook заявила, що також розкриє більше інформації про ініціаторів політичних оголошень. Обидві компанії заявили, що їхні популярні платформи, які стали головними комунікаційними мережами у десятках країн, використовувалися російськими представниками для спроб вплинути на виборців США під час виборів 2016 року.

Twitter минулого місяця призупинив близько 200 пов’язаних із Росією облікових записів. Компанії також заявили, що вони розслідують, чи було використання цих мереж для впливу на вибори у Франції, Німеччині та інших країнах.

Соціальні медіа-компанії перебувають під тиском після розслідування в Конгресі та міністерстві юстиції США звинувачень у тому, що Росія прагнула вплинути на вибори в США і могла узгоджувати дії з кампанією Дональда Трампа, на той момент кандидата на посаду президента. Москва і Трамп такі звинувачення відкидають.