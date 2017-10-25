Частина болгарських пілотів побоюється літати на російських винищувачах МіГ-29

Частина болгарських військових льотчиків відмовляється сідати за штурвал російських винищувачів МіГ-29 під час навчальних польотів, посилаючись на питання безпеки у застарілих літаках. Про це заявив 24 жовтня заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов.

Міністр оборони Красимір Каракаджанов звинуватив пілотів, які бойкотують використання російських літаків, у проведенні політично мотивованої кампанії. Він наполягає, що Болгарія відновлюватиме всі свої МіГ-29 та близько 20 російських бомбардувальників Су-25.

Болгарія приєдналася до НАТО у 2004 році, але більша частина військової техніки цієї країни все ще є російською. Болгарські військово-повітряні сили мають сім літаків МіГ-29 у придатному для використання стані.

Балканська країна оголосила тендер на 770 мільйонів євро, щоб замінити їх вісьмома новими винищувачами. Консервативний уряд прем'єр-міністра Бойка Борисова з травня протистоїть колишньому військовому льотчику, президентові Румену Радеву та опозиціонерам-соціалістам у питанні придбання нових літаків.

Тимчасовий уряд, призначений Радевим, вирішив, що Болгарія купуватиме літаки Gripen шведського виробництва. Але парламентський комітет у червні ветував це рішення, запропонувавши натомість купити в Португалії вживані американські винищувачі F-16 та літаки Eurofighter Typhoons.