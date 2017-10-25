У США республіканці прагнуть розслідувати укладену за Обами уранову угоду з Росією

Республіканці в Конгресі США оголосили про розслідування укладеної в час президентства Барака Обами угоди, згідно з якою російська державна компанія «Росатом» купила канадську компанію Uranium One, що здійснювала приблизно 20% поставок урану до США.

24 жовтня конгресмени-республіканці заявили, що прагнуть дізнатися, чи ця домовленість була повністю розслідувана ФБР та іншими правоохоронними органами США до того, як угода була укладена в 2010 році. Голова юридичного комітету Сенату Чак Ґрасслі заявив у мережі Twitter, що міністерство юстиції США має призначити спеціального радника для розслідування уранової угоди.

Президент США Дональд Трамп минулого тижня нарікав, що засоби інформації ігнорують уранову угоду 2010 року, зосередивши увагу на тому, чи активісти його виборчої кампанії в 2016 році змовлялися з Росією. «Ось це ваш справжній російський сюжет. Не історія, де говорять про змову, а нічого не було», – заявляв Трамп.

Демократи вважають, що нове розслідування є спробою відвернути увагу від розслідування ймовірного втручання Росії у вибори 2016 року, що вже впродовж місяців триває в Конгресі та у міністерстві юстиції.