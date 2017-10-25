Курдські лідери пропонують «заморозити» результати референдуму про незалежність Курдистану

В Іраку курдська регіональна влада 24 жовтня запропонувала «заморозити» результати проведеного у вересні референдуму про незалежність Курдистану, щоб запобігти ескалації насильства та полегшити діалог із Багдадом.

«Продовження бойових дій не призведе до перемоги жодної сторони, але це кине країну до хаосу, впливаючи на всі аспекти життя», – сказано в заяві курдського уряду в місті Ербіль.

Він запропонував «негайне припинення вогню» в курдському регіоні, заморожування результатів референдуму та «відкритий діалог» із федеральним урядом в Багдаді на основі конституції країни.

Курди підтримали незалежність 25 вересня, за це проголосували 92% учасників референдуму, який Багдад неодноразово називав незаконним. Проти такого голосування також виступали Іран, Туреччина та більшість держав Заходу.

Центральна влада Іраку вимагає скасування результатів голосування, перш ніж вести переговори з курдськими лідерами. Багдад не дав негайної відповіді на нову курдську пропозицію.

Минулого тижня іракські сили разом із проіранським шиїтським ополченням перебрали контроль над багатою на нафту провінцією Кіркук та деякі інші райони. До того вони контролювалися курдським ополченням пешмерґа, яке впродовж останніх років витіснило з регіону екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Внаслідок ескалації протистояння загинули близько 30 бійців курдських сил та 10 представників шиїтського ополчення, а тисячі курдів залишили Кіркук, вирушивши до розташованих північніше міст Сулейманія та Ербіль.