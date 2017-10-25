Україна піднялася в рейтингу Світового банку Doing Business – Порошенко

Україна поліпшила свої позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу за версією Світового банку Doing Business на чотири позиції і піднялася на 76-те місце. Про це повідомив президент України Петро Порошенко у своєму Twitter.

«Україна піднялася ще на чотири позиції в щорічному рейтингу Doing Business. Тепер ми 76-і серед 190 країн», – написав Порошенко.

Офіційний рейтинг легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business 2018 буде оприлюднений 31 жовтня.

Мінекономрозвитку прогнозувало, що Україна може піднятися в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business 2018 на 10 позицій – до 70-го місця, що потенційно може приносити до країни щороку додатково мільярд доларів інвестицій.