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25 Жовтень 2017, Київ 11:01
Новини | Міжнародні

Сі Цзіньпін переобраний на посаду генерального секретаря ЦК КПК

Лідер КНР Сі Цзіньпін

Лідер КНР Сі Цзіньпін переобраний на посаду генерального секретаря ЦК Комуністичної партії Китаю. Він був також затверджений на другий термін на посаді секретаря Центральної військової ради, найвищого військового органу країни. У Постійному комітеті Політбюро, крім Сі Цзіньпіна, своє місце зберіг тільки прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян. Рішення були ухвалені на XIX з'їзді Комуністичної партії Китаю.

24 жовтня КПК внесла ім'я Сі Цзіньпіна та його ідеї про розвиток Китаю в оновлений статут партії. Як зазначає агентство Reuters, це перший випадок після смерті Мао Цзедуна, коли ім'я лідера партії згадується в статуті КПК за життя.

Відтепер в статуті Компартії Китаю включені ініціативи Сі Цзіньпіна з боротьби з корупцією, створення економічних коридорів, що зв'язують Китай з Європою, Центральною Азією, Росією, країнами Середземномор'я і Перської затоки, а також ідея "абсолютному контролі" КПКнад Збройними силами країни.

Сі Цзіньпін керує китайської Компартією з 2012 року. У 2013 році він став головою КНР (фактичним керівником держави).

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