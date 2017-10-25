У Москві не вийшов з коми після нападу опозиційний активіст

У Москві в лікарні помер активіст руху «Солідарність» Олексій Строганов. Про це написав у соціальних мережах лідер опозиційного руху Ілля Яшин.

Строганов потрапив до лікарні і був у комі після того, як його вдарили залізною трубою по голові. «Він два місяці тому зник і не виходив на зв’язок. Про те, що трапилося, стало відомо тільки вчора», – повідомив опозиціонер. Подробиць нападу на активіста або можливих мотивів Яшин не наводить, але вказує, що кримінальну справу досі не порушено.

Крім участі в опозиційному русі, Олексій Строганов був членом територіальної виборчої комісії Красносільського району Москви. Депутати муніципального округу «Красносільський», який після виборів у вересні очолює Яшин, мають намір обговорити запит з вимогою порушити справу після нападу на Строганова.

15 вересня було скоєно схожий напад на Миколу Ляскіна, координатора московського штабу політика Олексія Навального. Його кілька разів ударили по голові залізною трубою. Опозиціонер має струс мозку і закриту черепно-мозкову травму. Поліція завела справу за статтею «Хуліганство».