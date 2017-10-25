У Туреччині розпочинається судовий процес над звинуваченими в тероризмі правозахисниками

У турецькому Стамбулі 25 жовтня розпочинається судовий процес над 11 правозахисниками, звинуваченими у тероризмі. Цим людям загрожує до 15 років позбавлення волі – за звинуваченнями в прагненні створити «хаос у суспільстві» та членство в «збройній терористичній організації».

Серед обвинувачених активістів є два провідні діячі міжнародної правозахисної організації Amnesty International у Туреччині, а також громадянин Німеччини та громадянин Швеції.

Берлін назвав справу «абсурдною». Представництво Amnesty International у Лондоні заявило, що активісти були затримані «без причини, за винятком їхньої віри в права людини».

Десятеро з цих людей опинилися за ґратами в липні 2017 року – після поліцейського рейду на семінар, який проводили правозахисники.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запровадив надзвичайний стан після спроби перевороту в липні 2016 року. У ньому турецька влада звинуватила ісламського клірика Фетхуллаха Ґюлена. Сам Ґюлен, який живе у США, заперечує причетність до заколоту.