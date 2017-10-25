У Росії рух «Солідарність» заявляє про напад на свого активіста

У російському Санкт-Петербурзі невідомі напали на активіста руху «Солідарність» Володимира Шипіцина, йдеться в повідомленні руху у Facebook.

За повідомленням, вранці 25 жовтня невідомий розпорошив в обличчя Шипіцину хімічну речовину, кілька разів ударив кастетом, повалив на землю і почав бити ногами зі словами: «Наступного разу буде гірше». Після побиття нападник зробив кілька фотографій активіста.

Шипіцин пройшов медичний огляд і має намір подати заяву в поліцію.

Активіст писав у соціальних мережах про політичні події, брав активну участь в організації та проведенні акцій у Санкт-Петербурзі на знак протесту проти агресії щодо України, репресій проти кримських татар, на захист політв’язнів. «Солідарність» вважає, що напад скоєний із політичних мотивів.