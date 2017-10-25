У Росії вирішили перевірити підручники історії щодо подій в Україні

У Росії вирішили перевірити підручники історії щодо змалювання подій в Україні 2013–14 років стосовно його «достовірності і коректності з юридичного і політичного погляду», як це офіційно бачать у Москві.

Верхня палата російського парламенту, Рада федерації, на пленарному засіданні доручила своєму комітетові з науки, освіти і культури вивчити такі підручники з цього огляду.

Як заявила спікер палати Валентина Матвієнко, що була ініціатором рішення, комітет має «спеціально вивчити розділи підручників історії, присвячені приєднанню Криму» (так у Росії офіційно називають окупацію українського півострова і заяви про його вступ до Росії – ред.), і «оперативно вжити заходів для того, щоб це було написано коректно з юридичного, правового, політичного, громадянського, якого завгодно погляду», що має відповідати поглядові Москви, а також «зобов’язати Міністерство освіти і науки (Росії) негайно це виправити».

Перевірка має стосуватися не тільки викладу матеріалу про незаконне захоплення Росією українського Криму, щоб виправдати його в очах читачів, а й повідомлень про події на материковій частині України, щоб вони відповідали офіційній риториці Москви. Сергій Цеков, якого Росія вважає представником від Криму в Раді Федерації (його незаконно призначила на це місце встановлена Росією у Криму влада), зокрема, висловив обурення російським підручником із історії Росії для 10-го класу (в Росії 11-річна середня освіта). Цей підручник цілком виправдовує захоплення Криму, як і підтримку Росією «повстанців», як у ньому мовиться, з незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР» на частині українського Донбасу, які у книжці названі «народними республіками», але пише про те, що «революція, що почалася в Києві, стала явищем міжнародної політики». За словами Цекова, так писати не можна, бо в Києві, за його словами, відбувся «кривавий путч»; Матвієнко, зі свого боку, назвала ці слова з російського підручника «просто провокаційним записом».

Росія у своїй пропаганді твердо дотримується версії, ніби захоплення українського Криму було «законним», усупереч грубому порушенню Москвою при цьому міжнародного права і українського законодавства, а також прихильно змальовує бойовиків підтримуваних нею угруповань «ДНР» і «ЛНР» і заперечує будь-яку свою причетність до своєї власної гібридної агресії проти України, де, за твердженням Москви, після нібито «державного перевороту» на початку 2014 року (так називають події часів Революції гідності і подальшого самоусунення тодішнього президента Віктора Януковича від виконання своїх обов’язків і його втечі до Росії – ред.) триває начебто «внутрішній конфлікт і громадянська війна».