Санкції США щодо Ірану запровадили тільки проти «діяльності на дестабілізацію» – держсекретар

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що санкції Вашингтона щодо Тегерана спрямовані тільки проти «діяльності Ірану на дестабілізацію», але не проти іранського народу і не проти «законної» ділової діяльності Ірану й інших країн.

Як сказав він під час перебування з візитом в Індії, мета США – не допустити можливостей фінансування такої «лихої поведінки», маючи на увазі ракетну програму Ірану, і зірвати таку діяльність, а також перешкодити «експортові озброєнь терористичним організаціям» (на кшталт ліванського шиїтського збройного руху «Хезболла») і залученню Ірану в конфлікти в Сирії і Ємені.

«Ми не боремося проти іранського народу… Ми не погоджуємося з діями «революційного» режиму», – сказав Тіллерсон.

Так само, сказав він у відповідь на запитання про плани Індії інвестувати сотні мільйонів доларів в іранський порт Чабагар, Вашингтон не має на меті перешкоджати «законній діловій діяльності», а цей інвестиційний проект ніяк не суперечить санкціям США.

При цьому, додав Тіллерсон, США будуть намагатися надати підтримку «новітнім голосам усередині Ірану».

США різко критикують Іран за його програму створення балістичних ракет. Здійснювати цю програму Рада безпеки ООН раніше забороняла Тегеранові, та за умовами «ядерної угоди» 2015 року цю заборону зняли, і міжнародні санкції, запроваджені було через цю програму, зняли. Але США стверджують, що Іран своєю ракетною програмою, не порушуючи самої «ядерної угоди», тим не менше, порушує «дух» цієї угоди, і запроваджують проти Ірану все нові санкції через цю програму.