У США повідомили про смерть одного з перших діячів рок-н-ролу Фетса Доміно. Як повідомили правоохоронці, він помер уранці у вівторок, 24 жовтня, у своєму домі у Нью-Орлеані у віці 89 років із «природних причин».

Фетс Доміно, як він був відомий, а справжнім іменем Антуан Доміно, здобув славу в усьому світі, записи його пісень вийшли загальним накладом у понад 110 мільйонів примірників.

Він був одним із першої групи музикантів, імена яких внесли до Зали слави рок-н-ролу 1986 року, разом із Елвісом Преслі і Чаком Беррі.

Свого часу Доміно вважали суперником Преслі в неофіційному змаганні за визнання «королем рок-н-ролу».

Він прожив усе життя у своєму домі в робітничому кварталі Нью-Орлеана. Останніми роками Фетс Доміно практично припинив виступати і рідко з’являвся на людях.