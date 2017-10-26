«Бі-Бі-Сі» звернулася до ООН через переслідування своїх співробітників в Ірані

Британська медіакомпанія «Бі-Бі-Сі» 25 жовтня звернулася зі скаргою до ООН через заморожування Іраном активів понад 150 людей, пов’язаних із перською службою мовника. «Бі-Бі-Сі» називає дії Тегерана «порушенням прав людини».

Британська телерадіокомпанія заявила, що дії Ірану є частиною «кримінального переслідування» штатних і колишніх співробітників через те, що Тегеран називає «змовою проти національної безпеки».

Серед тих, хто є об’єктом розслідування з боку влади, – громадяни Ірану, які водночас мають паспорти Австралії, Австрії, Канади, Франції, Німеччини, Великої Британії та США.

«Персонал перської служби «Бі-Бі-Сі» не в змозі повернутися до Ірану, оскільки ризикує зазнати арештів, допитів та тюремного ув’язнення», – ідеться у зверненні медіакомпанії до ООН.

Місія Ірану при ООН не відповіла на запити про коментар.