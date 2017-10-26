Трамп: Росія перешкоджає зусиллям США щодо ядерного роззброєння КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив 25 жовтня, що Росія перешкоджає зусиллям США щодо ядерного роззброєння Північної Кореї, натомість роль Китаю в цій справі є корисною. В інтерв’ю Fox Business Network Трамп заявив, що буде легше врегулювати ядерну проблему Північної Кореї, якщо США матимуть кращі стосунки з Росією.

«Китай допомагає нам і, можливо, Росія діє в інший спосіб і шкодить тому, що ми робимо», – заявив Трамп, маючи на увазі тиск на Північну Корею шляхом жорстких економічних санкцій.

«Гадаю, ми могли б мати добрі відносини» з Росією, – додав Трамп. – Гадаю, що північнокорейську ситуацію було б легше вирішити».

Цього року серія випробувань балістичних ракет та ядерної зброї в КНДР підняли градус напруженості у заявах самого Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Трамп тиснув і на Росію, і на Китай, щоб вони посприяли контролю над ядерною програмою свого сусіда. Росія підтримує відносини з Пхеньяном, але Китай є найбільшим торговельним партнером та союзником Північної Кореї, здійснюючи понад 90% міжнародної торгівлі з ізольованою країною.

Відносини між США та Росією є напруженими після анексії Москвою українського Криму в 2014 році, російської підтримки сирійського президента Башара Асада та ймовірного втручання Росії в президентські вибори 2016 року у США.