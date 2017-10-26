Рада Росія – НАТО обговорює ситуацію в Україні

Рада Росія – НАТО 26 жовтня втретє цього року збирається на спільне засідання, на порядку денному – ситуації в Україні та Афганістані.

Представники країн НАТО та російський посланець Олександр Грушко збираються у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі у час, коли відносини між Заходом та Москвою напружені через анексію Росією українського Криму та підтримку Москвою сепаратистів на сході України.

Упродовж останніх місяців сталося кілька потенційно небезпечних зустрічей між військовими літаками та кораблями НАТО та Росії.

Рада Росія – НАТО, яка має на меті запобігання ескалації напруженості, раніше цього року збиралася в липні.

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що увагу буде зосереджено на конфліктах в Україні та Афганістані, а також на шляхах зменшення ризику нештатних ситуацій під час військових навчань чи спостереження.

Очікується також, що представники НАТО та Росії обговорять військові навчання «Захід-2017», які Росія провела спільно з Білоруссю у вересні. Це призвело до наближення тисяч військових Росії до кордонів членів НАТО на сході Європи та викликало стурбованість намірами Москви з огляду на її військове втручання в Україні.