Держсекретар Мінінформполітики отримав майже 106 тисяч гривень зарплати у жовтні – #Точно

Державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко у жовтні отримав 105 901 гривень заробітної плати. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Артема Біденка 4 лютого 2015 року розпорядженням Кабінету міністрів України призначили на посаду заступника міністра інформаційної політики України. Згодом, після проведення відповідних конкурсів, Біденко став державним секретарем вищезгаданого міністерства.

Згідно зі щорічною декларацією, Артем Біденко володіє кількома квартирами й земельними ділянками на праві спільної власності, а також об’єктом незавершеного будівництва у селі Білогородка Києво-Святошинського району Київської області. Окрім цього, держсекретар має коштовну колекцію марок, годинник Cartier Pasha, володіє двома автомобілями – Mercedes-Benz ML280 і Peugeot 107, комерційним найменуванням та готівковими коштами розміром 11 000 доларів.