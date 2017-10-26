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26 Жовтень 2017, Київ 20:01
Новини | Політика

Данилюк: Нацрада реформ розгляне законопроект про створення Служби фінрозслідувань

Олександр Данилюк

27 жовтня Національна рада реформ розгляне законопроект про створення Служби фінансових розслідувань, повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

За його словами, законопроект розробляло Міністерство фінансів із участю урядовців, міжнародних партнерів і правоохоронних органів.

Міністр фінансів назвав принципи, яким має відповідати Служба фінансових розслідувань і які закладені в законопроекті. «Має бути взаємодія між органом, який формує політику і який її реалізує. СФР має бути повноцінним правоохоронним органом з усіма правами досудового розслідування, який повинен мати право на самостійну оперативно-розшукову діяльність. Орган має бути компактним, бо зараз у нас більш ніж 15 тисяч осіб за гроші платників податків борються з економічними злочинами. За умови залучення якісних спеціалістів його чисельність не має перевищувати 3500 осіб, хоча ми навіть бачимо, як це зробити ще ефективніше. Далі – неперевантаженість дрібними справами, орган має бути сфокусований на справах, які завдають значної шкоди державі», – перелічив Данилюк.

Крім того, зазначив Данилюк, орган має не дублювати повноваження і підслідність інших правоохоронних органів і бути функціонально незалежним. Працівників варто обирати на конкурсній основі із залученням поліграфа, а зарплата переможців має бути гідною, додав міністр.

За його словами, є альтернативний законопроект (або концепція), який, ймовірно, теж презентують завтра, але ані він, ані інші члени уряду його не бачили.

Президент України Петро Порошенко виступив за ліквідацію податкової поліції і створення Служби фінансових розслідувань.

В уряді неодноразово заявляли про намір ліквідувати податкову міліцію та створити новий орган – Службу фінансових розслідувань, яка, на відміну від міліції, буде органом аналітичним та сервісним.

У серпні 2014 року уряд вніс до Верховної Ради законопроект, що передбачав створення Служби фінансових розслідувань для запобігання й боротьби з економічними злочинами – «центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави», – проте у листопаді 2014 року цей законопроект був відкликаний.

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