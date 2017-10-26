США: «Твітер» заборонив рекламу двох російських медіакомпаній

Соціальна мережа швидких повідомлень Twitter, яка працює у США, повідомила, що заборонила публікацію рекламних повідомлень із облікових рахунків двох російських медіакомпаній, що працюють на зовнішніх ринках, – RT і «Спутнік».

Втручання у вибори – «це не те, чого би б хотіли у «Твітері», – заявили в мережі, згадуючи про звинувачення розвідувальних служб США про те, що ці медіакомпанії втручалися в минулорічні президентські вибори у США.

«Це рішення було нелегко ухвалити, і ми йдемо на цей крок, щоб підтвердити нашу відданість захистові чесності у стосунках із користувачами», – заявили в мережі.

Майже два мільйони доларів США, які Twitter заробив на рекламі від RT і «Спутніка» за останні шість років, соцмережа вирішила передати на дослідження про використання цієї мережі під час виборчої кампанії.

У Росії Міністерство закордонних справ назвало це рішення «порушенням свободи слова» і пообіцяло вжити заходів у відповідь.

Головний редактор телемережі RT, яка називає себе незалежною від влади Росії, хоча існує на кошти російського держбюджету і рішуче пропагує лінію Кремля, Маргарита Симоньян заявила, що такі заходи у відповідь можуть застосувати до американських засобів інформації в Росії.

В RT також заявили, що ніколи не вдавалися ні до якої незаконної діяльності і ніколи не намагалися вплинути на вибори у США ніяким чином, зокрема і у твітері.

У російському державному агентстві «Спутнік» висловили жаль через дії «Твіттера» і теж нагадали про обіцянку Росії вдатися до заходів у відповідь проти американських засобів інформації.

Минулого місяця соцмережа Twitter повідомила, що зупинила близько 200 облікових записів, пов’язаних із Росією, в перебігу свого розслідування пропагандистських зусиль стосовно минулорічних виборів.

Інша соцмережа Facebook і компанія Google теж нещодавно повідомляли, що встановили використання їхніх платформ підозрюваними працівниками російських спецслужб минулого року з метою купувати рекламні публікації і оприлюднювати тексти, що викликали політичний розбрат.

У січні всі понад півтора десятка спецслужб США оприлюднили спільну доповідь, у якій повідомили про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року за допомоги хакерів, а також засобів інформації. Значна частина звіту була присвячена саме ролі RT і «Спутніка», що їх, як мовиться в документі, Кремль використовував для підриву ліберального демократичного ладу. Втручання, за даними спецслужб, було спрямоване проти кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон; таким чином, воно посприяло перемозі кандидата від Республіканської партії, а нині президента США Дональда Трампа, якого в Москві вважали проросійським.

У Росії заперечують усі ці звинувачення.