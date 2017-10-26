У Росії вшанували жертв теракту на Дубровці 2002 року

У Росії вшанували пам’ять людей, загиблих унаслідок захоплення заручників у театральному центрі на Дубровці в Москві 15 років тому, 2002 року, і внаслідок операції силовиків, що мала на меті визволити їх.

Близько 200 людей зібралися біля цього центру в Москві. На жалобній церемонії родини загиблих та інші присутні запалили свічки і випустили в небо 130 повітряних кульок, за офіційним числом загиблих заручників.

Правозахисники заявляють, що насправді загинули загалом 174 заручники.

Присутній на церемонії російський співак Йосип Кобзон, який під час захоплення 2002 року вів переговори з нападниками, заявив Радіо Свобода, що йому соромно через те, що вшанувати загиблих не прийшов жоден російський чи московський посадовець.

23 жовтня 2002 року близько 40 нападників, переважно з Чечні й інших республік російського Північного Кавказу, захопили московський театральний центр на Дубровці під час вистави і взяли заручниками понад 700 людей – глядачів, акторів, персонал центру. Вони вимагали вивести російські війська з Чечні. Через 57 годин, 26 жовтня 2002 року, російські силовики пішли на штурм. Як з’ясувалося, більшість загиблих заручників померли не від дій нападників, а внаслідок впливу невідомого газу, який застосували силовики, щоб нейтралізувати нападників, або внаслідок неорганізованої рятувальної операції.

Більшість загиблих просто задихнулася, перебуваючи в напівнепритомному стані, в переповнених автобусах, до яких виносили людей; люди гинули через те, що їхні язики западали їм у горло, чи захлиналися в неконтрольованій блювоті внаслідок отруєння. Лікарі не мали інформації ні про застосування газу, ні про засоби для нейтралізації його впливу. Російська влада й досі так і не повідомила, який саме газ використала.

Родичі загиблих звинувачують владу у приховуванні її ролі в загибелі людей.

Під час того штурму також були вбиті всі нападники, що перебували в будівлі; наразі достеменно не відомо, чи вдалося частині їх утекти, але припускають, що так. Також протягом наступних років, аж до нинішньої весни, в Росії засудили до тривалих термінів позбавлення волі, аж до 22 років, іще сім осіб, яких визнали спільниками нападників.