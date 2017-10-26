Держсекретар США виключив роль Асада в майбутньому Сирії

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Вашингтон не бачить ніякої ролі нинішнього президента Сирії Башара аль-Асада в будь-якій майбутній сирійській владі.

«Володарювання родини Асада наближається до кінця», – сказав він після зустрічі в Женеві зі спеціальним посланцем ООН у справах Сирії Стаффаном де Містурою.

«США хочуть, щоб Сирія була цілісною і єдиною, й без жодної ролі для Башара аль-Асада у владі. Єдине питання зараз – як цього досягти», – сказав Тіллерсон.

За його словами, США при цьому вважають, що відхід Асада не є передумовою для продовження мирного процесу, а радше має стати його результатом.

Де Містура, зі свого боку, повідомив, що хотів би скликати в Женеві чергове, вже восьме з початку минулого року, коло мирних переговорів про врегулювання в Сирії на 28 листопада.

У попередніх раундах цих переговорів досягли лише мінімальних успіхів – вони майже відразу заходять у глухий кут через розбіжності навколо майбутньої долі влади Асада: представники цієї влади наполягають, що президент має зберегти повноваження і що «його долю має вирішити весь народ Сирії», представники опозиції вимагають його якнайшвидшого відходу від влади.

Унаслідок уже шестирічної громадянської війни в Сирії, яка спалахнула після розстрілу владою Асада однієї з численних масових мирних демонстрацій проти його влади і в яку останнім часом на різних сторонах долучилися й зовнішні чинники (Росія й Іран підтримують Асада, США і значна частина західного й арабського світу – опозицію до нього), там загинули понад 300 тисяч людей, понад 6 мільйонів були змушені стати біженцями до інших країн і близько 5 мільйонів – вимушеними внутрішніми переселенцями.