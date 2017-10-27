Норвезькі рятувальники в Арктиці знайшли уламки, що можуть належати російському вертольоту

Норвезькі рятувальники вважають, що уламки, які вони знайшли неподалік арктичного архіпелагу Свальбард (російська назва – Шпіцберген), можуть належати російському вертольоту, який зник 26 жовтня з вісьмома людьми на борту.

«Ми знайшли розлив нафти та повітряні бульбашки, які піднімаються на поверхню, а судно в цьому районі спостерігає, що являє собою занурений об’єкт. Це може бути вертоліт», – сказав керівник координаційного центру Норвегії з питань порятунку Торе Хенсет.

Невеликий підводний човен 27 жовтня має оглянути місце ймовірного падіння, щоб переконатися, що уламки справді належать зниклому гелікоптеру, додав Хенсет.

Норвезькі рятувальні служби заявили, що майже немає шансів, що люди, які перебували на борту вертольота, могли вижити за умов холодного повітря та крижаної води.

У вертольоті, який належав російській державній компанії «Арктикуголь», перебували троє співробітників науково-дослідного інституту Арктики і Антарктики, а також п’ятеро членів екіпажу. У Росії порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху повітряного судна, що призвело до жертв.

Арктичний архіпелаг Свальбард має особливий статус. На ньому встановлено суверенітет Норвегії, проте інші країни можуть вести на островах господарську діяльність. Росія видобуває в селищі Баренцбурґ вугілля. Транспортне сполучення з селищем можливо тільки морем і повітрям. Його населення складає близько 400 осіб.