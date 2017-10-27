Трамп відклав публікацію частини секретних матеріалів про вбивство Кеннеді

Президент США Дональд Трамп 26 жовтня відклав публікацію частини документів про вбивство президента Джона Кеннеді 1963 року, але затвердив оприлюднення 2800 інших матеріалів.

Документи, схвалені для випуску, опубліковані на веб-сайті Національного архіву США.

Чиновники Білого дому передають слова Трампа, що він не має вибору, чи зберігати деякі документи в таємниці через питання національної безпеки, порушені ФБР та ЦРУ. Ці матеріали можуть бути опубліковані впродовж наступних шести місяців.

Науковці не очікують, що оприлюднені матеріали дадуть важливу нову інформацію про те, чому Лі Гарві Освальд 22 листопада 1963 року вбив Джона Кеннеді в Далласі. Експерти припускають, що документи, ймовірно, вкажуть на зусилля ЦРУ і ФБР із визначення того, який контакт Освальд мав зі шпигунами з Куби та колишнього Радянського Союзу під час поїздки до Мехіко у вересні 1963 року.

У 1992 році Конгрес США визначив, що всі метріали, що стосуються розслідування вбивства Кеннеді, будуть оприлюднені впродовж 25 років, але дали можливість президенту блокувати їхню публікацію з міркувань національної безпеки.